إيران: خطوات مهمة اتخذت مع خبراء الدفاع في أوكرانيا لتبديد سوء الفهم

ردت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة على ادعاء إطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة إيرانية في روسيا، مبينة أنه تم اتخاذ خطوات في التعامل المشترك لخبراء الدفاع من إيران وأوكرانيا.

وقالت البعثة إن "الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد بأن سوء الفهم الذي نشأ في هذا الصدد يمكن حله من خلال مواصلة التعامل مع أوكرانيا بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة".

جاء في رسالة بعثتها إلى صحيفة "واشنطن بوست"، أكدت البعثة إثر المزاعم الجديدة للصحيفة بشأن إطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة إيرانية في روسيا: "بعد ادعاء استخدام طائرات مسيرة إيرانية في النزاع في أوكرانيا، طلبت إيران عقد اجتماع خبراء مشترك مع المسؤولين الأوكرانيين للتحقيق في هذه الادعاءات"، مؤكدة أنه "تم حتى الآن اتخاذ خطوات مهمة في التعامل المشترك لخبراء الدفاع من إيران وأوكرانيا، وسيستمر ذلك حتى يتم تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن إيران وروسيا "تتبادلان التعاون الدفاعي والعلمي والبحثي على أساس اتفاقيات ثنائية منذ سنوات طويلة، والتي تعود إلى ما قبل بدء الحرب في أوكرانيا، مبينة أنه "بالإضافة إلى ذلك، انتهت فترة الخمس سنوات من القيود على الأسلحة الإيرانية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في أكتوبر 2020، ويمكن لإيران أن تقيم تعاونا دفاعيا مع دول أخرى وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها".

وأضافت: "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، اتخذت إيران مواقف شفافة ومستمرة وثابتة"، مؤكدة أن "جميع أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يمتثلوا امتثالا كاملا للمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بما في ذلك سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

المصدر: irna