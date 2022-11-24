تشاووش أوغلو: الصراع في أوكرانيا قد يستمر عقودا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووشش أوغلو، إن الوضع في أوكرانيا قد يستمر لعقود، في حال تم التعويل فقط على الحسم العسكري.

وأضاف وزير الخارجية التركي في كلمة ألقاها بإحدى الجامعات التركية عن سياسة بلاده الخارجية: "في رأينا فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر ستنتهي على طاولة المفاوضات، وليس من خلال الانتصار في ساحة المعركة".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه عقب اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا، وكذلك الاجتماع المباشر لوفدي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، اقترب الطرفان من اتفاقيات وقف إطلاق النار، لكن بعد ذلك ابتعد الطرفان عن الحوار.

وأكد الوزير أن "الظروف اليوم باتت مختلفة بشكل جدي عما كانت عليه في مارس، هناك حقائق جديدة. الوضع أكثر تعقيدا، لكن يجب ألا نفقد الأمل".

ووفقا له، في حالة الاعتماد على العنصر العسكري في أوكرانيا، "هناك خطر من أن تستمر الحرب لعقود".

المصدر: نوفوستي