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نيبينزيا: روسيا تقصف البنية التحتية لأوكرانيا ردا على ضخ الأسلحة الغربية فيها

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نيبينزيا: روسيا تقصف البنية التحتية لأوكرانيا ردا على ضخ الأسلحة الغربية فيها
Globallookpress Lev Radin
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا تقصف مواقع البنية التحتية في أوكرانيا ردا على ضخ الأسلحة الغربية فيها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "نود أن نؤكد أننا نوجه الضربات إلى مواقع البنية التحتية في أوكرانيا ردا على ضخ الأسلحة الغربية في هذا البلد، ودعوات كييف المتهورة لتحقيق الانتصار العسكري على روسيا".

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وأضاف أن "تقويض القدرات القتالية للجيش الأوكراني الذي يهدد أمن روسيا وسلامة أراضيها، يعتبر أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهي ستنفذ بوسائل عسكرية حتى يتخذ نظام كييف موقفا واقعيا من شأنه أن يسمح بأن نناقش في إطار المفاوضات ونحاول تسوية تلك القضايا التي أجبرت موسكو على إطلاق العملية".

وأكد أن "ما نسمعه حتى الآن من السيد زيلينسكي وأنصاره ليس استعدادا للسلام، بل لغة الإنذارات المتهورة".

المصدر: نوفوستي

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