روسيا: الغرب هو العدو الرئيسي لاقتصاد السوق

علق مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على محاولات الاتحاد الأوروبي لفرض سقف لسعر النفط الروسي، وأكد أن الغرب هو العدو الرئيسي لاقتصاد السوق.

وكتب أوليانوف على "تويتر": "الغرب هو العدو الرئيسي لاقتصاد السوق. يريدون وضع سقف لأسعار النفط والغاز الروسيين. يتوسع الغرب في الشمولية إلى المجال الاقتصادي. إنها جهود فاشلة. موسكو أعلنت أنها لن تصدر النفط والغاز في ظل هذه الظروف".

وأفادت "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن مصادرها، بأن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة السبع، يدرس إمكانية تحديد سقف لسعر النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس