"بلومبيرغ": مفاوضات دول الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي وصلت طريقا مسدودا

باءت مفاوضات الاتحاد الأوروبي اليوم، بشأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي، بالفشل، بعدما كان يبحث بالتنسيق مع مجموعة السبع (G7)، تحديده عند 65-70 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر أن تلك المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

ونقلت الوكالة عن مصدر أوروبي أن: "المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف مقترح لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي توقفت ليلة الأربعاء".

يُشار إلى أن تلك المفاوضات ستستمر في يوم الخميس في حال لم يتم الاتفاق يوم الأربعاء حول تحديد سقف سعر النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي