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الصليب الأحمر الدولي يعرض وساطته لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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الصليب الأحمر الدولي يعرض وساطته لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
Legion-Media
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أعلن المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، استعداد منظمته للتوسط في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إن كان لدى الجانبين الرغبة في مثل هذا الدعم.

وقال مارديني لصحيفة "إزفيستيا": "لم نلعب أي دور في تبادل أسرى الحرب، لكننا مستعدون لتوسط إذا رغب الطرفان في هذا الدعم".

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وأكد أنه سيواصل الضغط من أجل تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى جميع أسرى الحرب، بغض النظر عن مكان احتجازهم.

وأشار إلى أهمية نقل المعلومات حول أماكن أسرى الحرب من مكاتب المعلومات الوطنية في روسيا وأوكرانيا إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر "حتى يتم إبلاغ أقاربهم في الوقت المناسب".

المصدر: تاس

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