الصليب الأحمر الدولي يرفض الكشف عن ظروف احتجاز أسرى الحرب الروس في أوكرانيا

أعلن السكرتير الصحفي لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، إيفان ووتسن، أن منظمته ترفض الكشف عن ظروف احتجاز أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، لأن هذه المعلومات تعد سرية.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال ووتسن في مؤتمر صحفي بالمقر الأممي في جنيف: "لا يمكنني الكشف عن ظروف احتجاز أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، لأن هذه المعلومات تعد سرية".

وأضاف أن موظفي المنظمة تمكنوا من لقاء 100 عسكري من كلا الجانبين، في حين لا يزال الوصول إلى الآلاف منهم مستحيلا.

كما دعا ووتسن كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تنفيذ التزاماتهما الدولية ومنح حرية الوصول إلى أسرى الحرب.

المصدر: نوفوستي