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موسكو تبحث الوضع في أوكرانيا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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موسكو تبحث الوضع في أوكرانيا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
Sputnik NINA ZOTINA
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الوضع في أوكرانيا مع مسؤلين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد يوم الثلاثاء، أنه "جرى تبادل مفصل للآراء وآخر المعلومات حول قضايا النشاط الإنساني في إطار الوضع بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وكذلك في أوكرانيا".

وشاركت في الاجتماع من جانب الصليب الأحمر ممثلة اللجنة لشؤون المساعدة في المشاورات الإنسانية الفنية ماريانا غاسر، ورئيس وفد اللجنة الدولية إلى روسيا وبيلاروس اختيار أصلانوف.

المصدر: نوفوستي

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