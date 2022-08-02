الخارجية الروسية ترحب ببدء تنفيذ "صفقة الحبوب" وتحذر من عدم تنفيذ الجزء الثاني منها

رحبت وزارة الخارجية الروسية ببدء تنفيذ "صفقة الحبوب"، وتوقعت أن تفي كييف بالتزاماتها لضمان سلامة السفن في موانئ البحر الأسود والمياه الإقليمية لأوكرانيا.

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جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إفادتها الصحفية اليوم الثلاثاء، حيث أعربت عن ترحيب الخارجية بتنفيذ ما يسمى بـ "صفقة الحبوب"، التي تم التوصل إليها، وتابعت: "في الوقت نفسه، فمن أجل الحل الكامل لمشكلة الغذاء، من الضروري أن تعمل الدول الغربية على إزالة كافة العقبات المادية واللوجستية التي تسببها العقوبات ضد روسيا".

وصرحت زاخاروفا بأن موسكو تحذر الغرب من مغبة عدم الوفاء بالجزء الثاني من "صفقة الحبوب"، وإلا فقد يحرم ذلك العالم من عشرات الملايين من أطنان الحبوب الروسية، حيث أشارت إلى أن جزءا لا يتجزأ من اتفاقيات إسطنبول هو مذكرة التفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة لتعزيز الترويج للأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية.

وتابعت: "إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي ذات طبيعة مرتبطة ببعضها البعض، وهو ما يعنيه كذلك الأمين العام للأمم المتحدة. لذلك، فإننا نحذر من محاولات التسويف أو عدم الوفاء بالجزء الثاني من حزمة الاتفاقات. وإلا، فقد لا يتلقى العالم عشرات الملايين من أطنان الحبوب الروسية".

المصدر: نوفوستي