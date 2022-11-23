11 قتيلا في هجوم استهدف مخيما للنازحين شمالي مالي

قتل 11 نازحا في مخيم "كادجي" للاجئين بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي مالي، في منطقة تشهد اضطرابات متصاعدة الأشهر الأخيرة.

وذكر مسؤول محلي في تيسيت، اليوم الأربعاء، التي يتحدّر منها العديد من المقيمين في المخيم، عن سقوط 11 قتيلا، وهو العدد الذي أكدته أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

إقرأ المزيد

وذكرت عدة مصادر أن المخيم تعرض يوم الاثنين الماضي لهجوم مسلحين كانوا على متن دراجات نارية.

هذا وتشهد منطقتا غاو وميناكا شرقا عمليات واسعة ينفّذها "داعش" في الصحراء الكبرى منذ مارس.

الأمر الذي أدّى إلى مواجهات مع مجموعات مسلحة تتمركز في مناطق صحراوية واسعة وإلى مجازر ارتكبت بحق المدنيين، فضلا عن فراء عشرات آلاف الأشخاص على أثر أعمال العنف.

وبذلك تم تسجيل حوالى 60 ألف نازح في غاو وحدها، بحسب وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة هذا الشهر.

وتابع المسؤول المحلي لـ"أ ف ب" طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية "ما حصل كان فظيعا".

وأضاف "وقع الهجوم في مخيم للنازحين حيث يأتي أهالي تيسيت بسبب الهجمات التي استهدفت منازلنا".

المصدر: أ ف ب