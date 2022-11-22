فرنسا تأسف لحظر مالي أنشطة منظمات تمولها باريس وتدعو للامتثال للقرار

أعربت فرنسا عن أسفها لقرار سلطات مالي حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها باريس في مالي، وطالبت المنظمات المعنية بالامتثال "لهذا القرار المؤسف".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن القرار "يعود للأسف بالضرر على سكان مالي".

وأضافت: "ترحّب فرنسا بالعمل الأساسي الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الفرنسية والمالية والدولية في مالي في السنوات الأخيرة. نطلب من المنظمات غير الحكومية الفرنسية الامتثال للقرار المؤسف للسلطات الانتقالية في مالي".

إقرأ المزيد

وكان المجلس العسكري في مالي أعلن مساء أمس الإثنين حظر أنشطة كلّ المنظمات غير الحكومية التي تموّلها أو تدعمها فرنسا، ومن بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني.

وعزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا هذا القرار الى إعلان باريس أخيرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.

وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية في مالي في مجالات الصحة أو الغذاء أو التعليم.

المصدر: "أ ف ب"