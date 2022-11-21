المجلس العسكري في مالي يحظر أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن المجلس العسكري في مالي أعلن مساء الاثنين حظر أنشطة كافة المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها فرنسا، وبينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني.

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبد الله مايغا هذا القرار الى إعلان باريس أخيرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.

وأعلنت الحكومة "حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي، بتمويل أو دعم مادي أو تقني من جانب فرنسا، بما فيها تلك التي تعمل في المجال الإنساني".

المصدر: "فرانس برس"