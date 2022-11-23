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"روس إينيرغو آتوم": سقوط أكثر من 20 قذيفة على محطة زابوروجيه خلال أيام

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Sputnik
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أعلنت شركة "روس إينيرغو آتوم" التابعة لمؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية أن موظفيها سجلوا سقوط أكثر من 20 قذيفة على محطة زابوروجيه الذرية خلال الـ4 أيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم "روس إينيرغو آتوم" دميتري شيفتشينكو لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الأربعاء: "لست خبيرا، ولكن شظايا القذائف التي جمعناها في أعقاب قصف محطة زابوروجيه، عليها أحرف لاتينية".

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وتابع: "حسبما أفهم، لا تستخدم مثل هذه العلامات في القذائف من صنع روسيا أو الاتحاد السوفيتي".

وأشار إلى ضربات واسعة مرتين خلال الأربعة أيام الأخيرة، وتسجيل سقوط أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على حرم المحطة.

المصدر: نوفوستي

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