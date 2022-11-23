البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبيراني يشلّه بعد إعلانه روسيا "دولة راعية للإرهاب"

تعرض موقع البرلمان الأوروبي لهجوم سيبيراني أدى لشلله اليوم الأربعاء، في أعقاب تبنّي البرلمان الأوروبي قرارا يصنّف روسيا "دولة راعية للإرهاب".

وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على "تويتر" أن الموقع استهدف بهجوم DDOS الذي كثّف الحركة على الموقع وأدى إلى تعطل الشبكة.

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وأشار إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

واعتمد البرلمان الأوروبي في وقت سابق من اليوم الأربعاء قرارا يصنف روسيا دولة "راعية للإرهاب".

وقرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتحمل فقط طبيعة غير ملزمة، ومع ذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في وسائل الإعلام والبيئة السياسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسة معينة.

المصدر: ا ف ب