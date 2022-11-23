البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يصنف روسيا كدولة "راعية للإرهاب"

اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء قرارا يصنف روسيا كدولة "راعية للإرهاب".

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وقد تم بث الاجتماع ونشر نص الوثيقة على الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة الاستشارية، حيث نص القرار على أن روسيا "دولة راعية للإرهاب، وتستخدم وسائل إرهابية".

ومن الجدير بالذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتحمل فقط طبيعة استشارية، ومع ذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في وسائل الإعلام والبيئة السياسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسة معينة.

المصدر: تاس