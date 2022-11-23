البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يصنف روسيا كدولة "راعية للإرهاب"
Globallookpress Philipp von Ditfurthdpa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8hg
اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء قرارا يصنف روسيا كدولة "راعية للإرهاب".
وقد تم بث الاجتماع ونشر نص الوثيقة على الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة الاستشارية، حيث نص القرار على أن روسيا "دولة راعية للإرهاب، وتستخدم وسائل إرهابية".
ومن الجدير بالذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتحمل فقط طبيعة استشارية، ومع ذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في وسائل الإعلام والبيئة السياسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسة معينة.
المصدر: تاس