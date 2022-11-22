الاتحاد الأوروبي يقترح فترة انتقالية مدتها 45 يوما قبل فرض سقف لأسعار النفط الروسي

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي اقترح فترة انتقالية مدتها 45 يوما تسبق فرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وأضافت: "اقترحت الكتلة إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما قبل تطبيق القيود".

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وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح فترة انتقالية مدتها 90 يوما في حالة حدوث تغييرات في سقف أسعار النفط.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتفقون يوم الأربعاء على سقف لسعر النفط الروسي، يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي الأربعاء للاتفاق على السعر.

وبالتزامن مع الاجتماع الأوروبي من المتوقع أن تتفق دول مجموعة السبع على سقف الأسعار أيضا.

من جهتها، أعلنت روسيا أنها لن تزوّد دول "سقف الأسعار" بالنفط، محذرة من شحّه عليها وتحليق أسعاره، وأن مستهلكي النفط في العالم سيحصلون على امتيازات من روسيا، تعمّق أزمة الطاقة في بلدان العقوبات.

المصدر: نوفوستي