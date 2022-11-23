برلين ترد "بعنف" على تصريحات جونسون حول "سقوط أوكرانيا وتفادي كارثة أكبر"

نفت الحكومة الألمانية صحة تصريح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بأن برلين كانت تتمنى سقوط أوكرانيا العاجل تفاديا لكارثة أكبر، ووصفته بأنه "هراء مطلق".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إنه "يراوده التحول إلى الحديث باللغة الإنكليزية والقول إن تصريحات جونسون "هراء مطلق".

وكان زايبرت يعلق على تصريحات جونسون لشبكة "سي إن إن البرتغال" قبل أيام، حين قال إن "وجهة النظر الألمانية كانت في مرحلة ما بأنه إذا كان ذلك سيحدث، وهو ما يمثل كارثة، فمن الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة، وأن تنهار أوكرانيا".

وذكرت الشبكة أن جونسون زعم أن ألمانيا كان لديها "جميع أنواع الأسباب الاقتصادية المنطقية" لذلك الموقف.

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وردا على ذلك، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية: "نحن نعلم أن رئيس الوزراء السابق المسلي لديه دائما علاقته الخاصة مع الحقيقة"، واستشهد بهذا السياق بالدفاع القوي للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أوكرانيا في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 27 شباط، وقال زايبرت مخاطبا جونسون: "على هذا النحو، أعتقد أن الحقائق تتحدث ضد التلميح الذي سمعته في هذه المقابلة".

يذكر أن جونسون الذي أجبره أعضاء حزبه على الاستقالة في يوليو الماضي، واجه مرارا اتهامات بالكذب خلال حياته المهنية كصحفي ومشرع ثم رئيسا للوزراء.

المصدر: "أسوشيتد برس"