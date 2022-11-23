جونسون: ألمانيا قبل العملية العسكرية الخاصة اعتبرت هزيمة أوكرانيا أفضل نتيجة

اعتبر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، إن سلطات ألمانيا قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة، اعتبرت هزيمة أوكرانيا السريعة ستكون أفضل خيار من الناحية الاقتصادية

وقال جونسون، في مقابلة مع شبكة CNN: "في إحدى المراحل، كان موقف ألمانيا هو أنه إذا حدثت هذه الحرب، فستكون كارثة، وسيكون من الأفضل أن ينتهي كل شيء بسرعة باستسلام أوكرانيا".

ووفقا لجونسون، بررت برلين هذا النهج "بمختلف أنواع الأسباب الاقتصادية".

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وأضاف جونسون أن السلطات الفرنسية وحتى اللحظة الأخيرة، رفضت رؤية إمكانية نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي