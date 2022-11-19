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الملياردير بلومبيرغ يعتذر عن خطاب جونسون في سنغافورة

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الملياردير بلومبيرغ يعتذر عن خطاب جونسون في سنغافورة
Globallookpress Matthew Rood
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اعتذر الملياردير وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ، عن خطاب ألقاه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون خلال المنتدى الاقتصادي الجديد في سنغافورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب جونسون حضره نحو 500 من رجال الأعمال والمستثمرين والدبلوماسيين الآسيويين. حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

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واعتذر بلومبيرغ، الخميس، للمشاركين في المنتدى عن كلمة جونسون أثناء منتدى في سنغافورة يوم الثلاثاء التي وصف فيها الصين بأنها "نظام استبدادي قسري"، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق بشأن الصين ما هو إلا رأيه الشخصي البحت.

وقال: "أولئك الذين كانوا مستائين منكم وقلقون بشأن ما قاله جونسون، أرجو أن تقبلوا اعتذاري".

وأكدت الصحيفة أن بلومبيرغ، الذي دعا جونسون إلى الحدث، اعتذر شخصيا عن خطاب رئيس الوزراء البريطاني السابق بسبب رد فعل بعض المشاركين في المنتدى أثناء الغداء، ومن بينهم، رجال أعمال من الصين.

المصدر: نوفوستي

 

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