صحيفة: بوريس جونسون تقاضى مبلغا ضخما مقابل كلمة ألقاها في الولايات المتحدة

قالت The Guardian، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون حصل على 276 ألف جنيه إسترليني (329 ألف دولار) مقابل خطاب ألقاه في أكتوبر أمام وكلاء التأمين في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية في مقالتها اليوم، أن رئيس الوزراء الأسبق زار الولايات المتحدة في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر.

وخلال هذه الزيارة، ألقى جونسون كلمة في مؤتمر لمجلس وكلاء التأمين والوسطاء في كولورادو سبرينغز، ثم شارك في لقاء غير رسمي، وحصل لقاء ذلك على هذا المبلغ الكبير.

ونوهت الصحيفة، بأن رجل الأعمال الأمريكي روبرت مردوخ، دفع قيمة تذاكر الطيران وتكلفة المعيشة لجونسون في الولايات المتحدة، والبالغة 11.5 ألف جنيه إسترليني (حوالي 13.7 ألف دولار).

في عام 2019 ، تلقى جونسون 122900 جنيه إسترليني (146 ألف دولار) مقابل خطاب ألقاه في الهند بعد أن ترك منصب وزير الخارجية (2016-2019). قبل ذلك، كان يكسب 275 ألف جنيه إسترليني (328500 دولار) سنويا ككاتب عمود في صحيفة الديلي تلغراف.

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جونسون ليس أول سياسي يكسب مبالغ كبيرة من المشاركة في الفعاليات وإلقاء الكلمات فيها.

على سبيل المثال، حصل على مبالغ ضخمة تصل إلى عدة مئات الآلاف من الدولارات، لقاء الكلمات والخطابات، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق (1997-2007) توني بلير، والرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما.

المصدر: تاس