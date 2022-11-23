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بوتين: عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي يحمي سيادة ومصالح الدول الأعضاء

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بوتين: عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي يحمي سيادة ومصالح الدول الأعضاء
Globallookpress MFA Russia
صورة أرشيفية
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يحقق فوائد ملموسة ويحمي المصالح الوطنية، وسيادة الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال بوتين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان اليوم: "لا يزال من الواضح أن العمل المشترك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي يحقق نتائج عملية ملموسة، ويساعد على حماية المصالح الوطنية وسيادة واستقلال بلداننا".

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وأضاف: "التعاون العسكري التقني بين الدول الأعضاء في منظمتنا آخذ في الازدياد وتشارك اللجنة الاقتصادية العسكرية المشتركة بين دول المنظمة التي تأسست بمبادرة من روسيا، بنشاط في هذا المجال".

وأشار بوتين إلى أن القوات الأمنية تنفذ إجراءات عملياتية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والحماية من الكوارث الطبيعية والتقنية.

المصدر: نوفوستي

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