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بوتين يأمل في إبرام معاهدة للسلام بين باكو ويريفان

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بوتين يأمل في إبرام معاهدة للسلام بين باكو ويريفان
Globallookpress Kremlin Pool
صورة أرشيفية للقمة التي عقدها زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا في سوتشي في نهاية أكتوبر
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إبرام معاهدة للسلام بين يريفان وباكو، مشيدا بالاجتماع الذي عقد في سوتشي جنوب روسيا بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وأشار بوتين إلى أن المفاوضات الثلاثية التي جرت في سوتشي خلقت قاعدة جيدة للتسويات المستقبلية حول القضايا الجوهرية.

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وأكد على أن البيان المشترك أعاد التأكيد على الالتزام بالاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها عامي 2020 و2021.

وشدد على أن "التنفيذ الثابت لاتفاقات ترسيم الحدود، وتحرير حركة النقل، وحل المشكلات الإنسانية" سيساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتابع: "نأمل أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إبرام معاهدة السلام بين يريفان وباكو".

ولفت إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول هذه القضية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وسيتحدث بمزيد من التفاصيل في الاجتماع الثنائي القادم.

المصدر: تاس

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