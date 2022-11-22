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بوتين يبحث مع علييف تنفيذ اتفاقات التسوية بين أرمينيا وأذربيجان

أخبار العالم

بوتين يبحث مع علييف تنفيذ اتفاقات التسوية بين أرمينيا وأذربيجان
Sputnik VYACHESLAV PROKOFIEV
صورة من الأرشيف
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سير تنفيذ اتفاقات التسوية في إقليم قره باغ، المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

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وجاء في بيان عن الكرملين في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين يوم الثلاثاء، أنهما "بحثا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي في الـ31 من أكتوبر 2022 بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والبيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث".

وأضاف الكرملين أنه "جرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل في الإطار الثلاثي لضمان الأمن على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف حركة النقل في جنوب القوقاز".

كما بحث الرئيسان آفاق تطوير التعاون بين موسكو وباكو في مجال الطاقة.

المصدر: RT

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