عبد اللهيان: مخطط واضح مدعوم بوثائق من الخارج لافتعال حرب أهلية في إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك مخططا واضحا مدعوما بوثائق من الخارج لافتعال حرب أهلية وهجمات إرهابية خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن هذه المخططات فشلت.

وأشار عبد اللهيان في تصريح إلى أن "التدخلات الخارجية كانت في أوجها خلال الأسابيع الماضية"، مشيرا إلى "أننا تواصلنا مع دول الجوار التي كان يدخل منها الإرهابيون إلى إيران لا سيما إلى جنوب شرق البلاد. وتم تفعيل عشرات الخلايا الإرهابية في كردستان بأسلحة أمريكية وإسرائيلية".

وأفاد بـ"أننا اجتمعنا بالحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وعقدنا عدة جلسات وتعهدوا لنا بأنهم سوف يبعدون الجماعات الإرهابية عن حدودنا لأنها كانت تعمل من 76 نقطة ضد الأمن الإيراني"، مشددا على أن "حوارنا مع العراق مستمر بهذا الشأن وعندما تستقر القوات العراقية في الحدود وتضمن أمنها لا حاجة لتدخلنا للدفاع عن وحدة أراضينا وأمننا".

وأضاف: "نواصل حوارنا وخطواتنا الدبلوماسية مع العراق الشقيق للعبور من هذه المرحلة، لكن طالما استمر التهديد انطلاقا من دولة جارة، قواتنا المسلحة سوف تستمر بعملياتها".

وقال عبد اللهيان: "أكد لنا أحد الدبلوماسيين الغربيين أن حكومة عراقية سابقة تم إسقاطها بإنزال 30 ألف امرأة وشاب في العراق، وقال لنا الدبلوماسي الغربي إن الولايات المتحدة وعددا قليلا من الدول الغربية ترى فرصة مشابهة في إيران وتأمل تحقيق أهدافها"، مبينا أنه "خلال اتصالاتنا مع جهات أوروبية أكدنا رفضنا للتدخلات الخارجية".

واعتبر أن "الترويكا الأوروبية وأمريكا لم تملك فهما صحيحا عن التطورات الداخلية الإيرانية"، لافتا إلى أن "بعض هذه الدول حاولت اصلاح أخطائها من خلال تصريحات عقبت اتصالاتنا معها".

المصدر: RT