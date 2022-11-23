"نيويورك تايمز": تزويد بولندا بأنظمة Patriot يتعارض مع تصريحات الناتو بعدم التدخل المباشر في الأزمة

أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن تزويد الولايات المتحدة لبولندا بأنظمة Patriot للدفاع الجوي، يتعارض مع موقف حلف الناتو بعدم الانخراط في الصراع الأوكراني بشكل مباشر.

ووفقا لمقال نشره الكاتب أندرو هيجنز في الصحيفة، فإن أنظمة Patriot للدفاع الجوي التي قررت ألمانيا تزويد بولندا بها إثر سقوط صاروخ S-300 في أراضيها، قد تعترض أحد الصواريخ الروسية في المجال الجوي الأوكراني عن طريق الخطأ، ما قد يورط الناتو في الصراع.

وأضاف المقال، أن الحلف يبذل جهودا كبيرة لمنع تصعيد الأزمة الأوكرانية، ويحرص على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، إلا أن زيلينسكي لا يكف عن محاولات إقحام الناتو في الصراع بشكل مباشر.

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واقتبس الكاتب في مقاله، ما صرح به مدير عام مجموعة الأبحاث البولندية Strategy&Future جاسيك بارتوشياك، بأن تفعيل منظومات Patriot قرب المجال الجوي الأوكراني، قد يحدث خطأ تقنيا ويقوض نهج حلف الناتو المتبع في الأزمة الأوكرانية بمبدأ "كفوا أيديكم"، وتجنب المشاركة المباشرة في الصراع، وأن موسكو ستعتبر ذلك سببا للتصعيد.

المصدر: نوفوستي