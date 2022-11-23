اجتماع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان

شهدت العاصمة الأرمنية اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس وزراء الخارجية ومجلس وزراء الدفاع ولجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وافتتح الاجتماع وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، وأعرب عن أمله في أن يتمكن المشاركون في إطار تبادل الرؤى والمقترحات خلال الاجتماع من تحليل وتقييم الوضع في مجال الأمن الدولي والإقليمي، وفي ضوء ذلك تقييم المخاطر المحتملة للدول الأعضاء في المنظمة.

وأضاف أنه ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا في الاجتماع، ومجموعة القرارات التي سيتم اتخاذها تشمل كلا من القضايا السياسية والدفاعية والأمنية.

يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

ويعقب هذا الاجتماع اليوم لقاء قمة يجمع رؤساء الدول الاعضاء في المنظمة.

المصدر: RT