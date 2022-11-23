موقع: روسيا والناتو اتفقا على تجنب الحوادث في البحر الأسود

قال موقع Euractiv البلجيكي، إن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف اتفق مع رئيس لجنة الناتو العسكرية روب باور على "توخي الحذر" في البحر الأسود لتجنب حالات النزاع.

وأضاف الموقع: "اتفق المسؤولان العسكريان مؤخرا على توخي الحذر، لا سيما عدم السماح للسفن بالإبحار على مقربة شديدة من بعضها البعض في البحر الأسود لتجنب وقوع الحوادث".

وتجدر الإشارة إلى أن بعض دول أوروبا الشرقية، أخذت تعترض على تبادل المعلومات مع روسيا، لكن قيل لها إن باور مصرح له باستخدام قناة الاتصال هذه.

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في وقت سابق، قال ممثل وزارة الدفاع الأمريكية، إن البنتاغون وعلى خلفية الأعمال القتالية في أوكرانيا، أنشأ قناة اتصال مع وزارة الدفاع الروسية منذ 1 مارس لمنع وقوع الحوادث العسكرية.

ووفقا له، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا الاتحادية "لبحث أهم القضايا في مجال الأمن في حالة حدوث ظروف غير متوقعة أو طارئة".

من جانبه أشار أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الحلف، إلى أن الناتو يحرص على الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا من أجل تجنب حالات النزاع.

المصدر: نوفوستي