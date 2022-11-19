 الناتو يتهم مقاتلات روسية بمناورات "غير آمنة" فوق سفنه في البلطيق

أعلنت قيادة حلف الناتو، أن "طائرات حربية روسية تصرفت بشكل غير مهني بتفيذها تحليقات فوق سفن تابعة لدول الحلف، كانت تقوم بمناورات في بحر البلطيق".

ووفقا لبيان صحفي صدر عن قيادة الحلف، وقع الحادث صباح يوم 17 نوفمبر. وزعمت قيادة الناتو بأن المقاتلات الروسية حلقت فوق سفن الناتو على ارتفاع 300 قدم (91 مترا) ومسافة 80 ياردة (73 مترا).

وقال البيان: "يعتبر الحلف أن هذا التصرف، غير آمن ويفتقد للاحتراف المهني لأنه تم في منطقة خطرة كانت تستخدم في تدريبات الدفاع الجوي، وأيضا بسبب ارتفاع الطائرات وقربها من السفن المشاركة في التدريبات".

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في الوقت نفسه، شددت القيادة البحرية للحلف على أنها "لا تسعى إلى المواجهة ولا تشكل تدريباتها تهديدا لأحد".

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت مرات كثيرة في مثل هذه الحالات، أن جميع تحليقات الطائرات الحربية الروسية، تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي