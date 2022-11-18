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سفن الناتو تزور إستونيا

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سفن الناتو تزور إستونيا
Globallookpress Takimoto Marina
الفرقاطة الهولندية Tromp
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أعلنت قوات الدفاع الإستونية أن 3 سفن من مجموعة القوات البحرية للناتو وصلت بزيارة مقررة مسبقا لإستونيا.

وجاء في البيان أن السفن هي الفرقاطة الهولندية Tromp والفرقاطة الدنماركية Esbern Snare والناقلة النرويجية Maud.

وخلال الرسو في تالين ستستعد طواقم السفن لأداء مهامها التالية وستتواصل مع البحارة الإستونيين.

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ومن المتوقع أن تتوجه السفن الأسبوع المقبل إلى فنلندا، حيث ستشارك في المناورات البحرية الدولية "الرياح الجليدية 22".

وكانت آخر زيارة لسفن الناتو لإستونيا في يوليو الماضي، وأجرت تدريبات على التعامل مع زوارق القوات البحرية الإستونية والطيران.

المصدر: نوفوستي

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