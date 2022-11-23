"رويترز" تكشف مخطط الولايات المتحدة حول سقف أسعار النفط الروسي

ذكرت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعمدون إلى تعديل سقف أسعار النفط الروسي عدة مرات سنويا.

ووفقا للوكالة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقوم بمراجعة الحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، وليس شهريا.

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من المراجعة المنتظمة للأسعار هو توفير الشفافية في سوق النفط العالمي.

وفي سبتمبر، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان) عزمهم فرض قيود على أسعار النفط الروسي كجزء من سياسة توسيع العقوبات.

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وفي أوائل أكتوبر صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا، والتي تضمنت تحديد سقف أسعار النقل البحري للنفط الروسي إلى الدول الثالثة.

ومن المقرر أن يدخل سقف السعر المحدد للنفط حيز التنفيذ في الـ 5 من ديسمبر 2022، بينما سعر المنتجات النفطية في الـ 5 من فبراير 2023.

وذكرت صحيفة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة في وقت سابق، أن دول مجموعة السبع ستحدد سقف سعر النفط الروسي في الـ 23 من نوفمبر الجاري.

ومن جهته صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو لن تزود الدول الأوروبية بأي من منتجاتها إذا تعارض ذلك مع مصالحها القومية.

المصدر: نوفوستي