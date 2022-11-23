الطاقة الذرية: هناك تقدم في الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

أعلن نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف أن هناك تقدما بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية وأن المدير العام للوكالة يعمل مع روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية.

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وقال تشوداكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "فيما يتعلق بالوضع حول محطة زابوروجيه النووية، يعمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل غروسي) شخصيا عليه، مع كل من الرئيسين الروسي والأوكراني. وهذا الوضع تحت سيطرته بالكامل، وأنا لست من ضمن هذه المجموعة".

وأضاف: "لكني أريد أن أقول إن هناك تقدما وهناك محادثات حول هذا الموضوع، ويشارك فيها قادة الدول الأوروبية الأخرى الذين يجب عليهم أن يؤثروا على النتيجة".

المصدر: نوفوستي