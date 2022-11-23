 
مباشر

الطاقة الذرية: هناك تقدم في الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

أخبار العالم

الطاقة الذرية: هناك تقدم في الوضع حول محطة زابوروجيه النووية
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8dv

أعلن نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف أن هناك تقدما بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية وأن المدير العام للوكالة يعمل مع روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية.

إقرأ المزيد
مسؤول: شهدنا أشد قصف أوكراني على محطة زابوروجيه النووية في 19-20 نوفمبر الجاري
مسؤول: شهدنا أشد قصف أوكراني على محطة زابوروجيه النووية في 19-20 نوفمبر الجاري

وقال تشوداكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "فيما يتعلق بالوضع حول محطة زابوروجيه النووية، يعمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل غروسي) شخصيا عليه، مع كل من الرئيسين الروسي والأوكراني. وهذا الوضع تحت سيطرته بالكامل، وأنا لست من ضمن هذه المجموعة".

وأضاف: "لكني أريد أن أقول إن هناك تقدما وهناك محادثات حول هذا الموضوع، ويشارك فيها قادة الدول الأوروبية الأخرى الذين يجب عليهم أن يؤثروا على النتيجة".

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كأس العالم.. إسبانيا تهز شباك كوستاريكا (فيديو)