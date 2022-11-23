تركيا.. 20 مصابا بزلزال بلغت قوته 5.9 درجات شمال غربي البلاد

هز زلزال بلغت قوته 5.9 درجات ولاية دوزجة، شمال غربي تركيا، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة، وتسبب في إصابة 20 شخصا على الأقل.

وقالت وزارة الصحة التركية إن الهزة الأرضية تسببت في إصابة 20 شخصا أحدهم إصابته بليغة، مشيرة إلى أن إصابته كانت بسبب قفزه من شرفة بيته في حالة ذعر.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) وقع الزلزال في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي في قضاء "غول ياقا" بولاية دوزجة، التي تقع إلى الشرق من مدينة اسطنبول.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق حوالي 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

المصدر: الأناضول