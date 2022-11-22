برلماني روسي: تركيا تحتاج لحرب ظافرة لتعزيز شعبية رئيسها

قال السناتور الروسي فلاديمير جباروف، إن اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا بعدم تنفيذ التزاماتها بـ "تطهير" شمال سوريا من المسلحين الأكراد، هدفه تعزيز شعبيته.

وشدد جباروف، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، على أن تركيا تحتاج لحرب ظافرة تحقق فيها النصر الكبير.

وأضاف: "اعتقد أن أردوغان في وضع صعب .. الانتخابات (الرئاسية) العام المقبل ولذلك نراه يحتاج إلى تحقيق انتصارات في الحرب".

وأكد السناتور أنه لم يسمع سابقا بضرورة قيام روسيا بتطهير أية مناطق من الأكراد. وقال البرلماني "نحن نحارب الإرهابيين، وأردوغان يقاتل الأكراد".

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وأشار البرلماني الروسي إلى أن، السلطات التركية لم تف بوعدها بشأن إدلب ولم تطهرها من وجود إرهابيين.

ووفقا له، لن تتجاوز الأمور مجال التصريحات من جانب أردوغان ولن تذهب أبعد من ذلك.

ونوه جباروف بأن تركيا عززت نفسها اقتصاديا، حيث يتم إنشاء مركز للغاز على أراضي البلاد بالتعاون مع روسيا، مما يزيد من نفوذ أنقرة.

في ليلة يوم الأحد الماضي، نفذ الجيش التركي غارات على مناطق في شمال سوريا والعراق، شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات بدون طيار.

المصدر: نوفوستي