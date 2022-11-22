اليابان ترسل إلى أوكرانيا مولدات ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة 2.57 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أن اليابان سترسل إلى أوكرانيا 2.57 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لدعم نظام إمدادات الطاقة في البلاد.

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وقال الوزير في تصريح للصحفيين: "تقرر إرسال دعم مالي طارئ لأوكرانيا بمبلغ 2.57 مليون دولار على شكل مولدات ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية"، مشددا على أن الجانب الأوكراني يحتاج حاليا إلى المساعدة المناسبة على خلفية الأضرار الجسيمة التي لحقت بنظام الطاقة في البلاد نتيجة الضربات الصاروخية.

كما أعرب وزير الخارجية اليابانية عن ثقته في أن الدعم المناسب مهم للغاية على خلفية اقتراب برد الشتاء وانخفاض أشعة الشمس خلال النهار وانقطاع التيار الكهربائي الذي يواجهه الأوكرانيون.

وأكد هاياشي مرة أخرى أن اليابان، إلى جانب المجتمع الدولي ودول مجموعة السبع، ستواصل دعم أوكرانيا.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد أعلن في 18 نوفمبر أن ما يقرب من 50 ٪ من منظومة الطاقة في البلاد معطل.

وفي نفس اليوم، حذر رئيس بلدية لفوف أندريه سادوفوي، السكان المحليين من أن المدينة قد تجد نفسها في وضع لا تتوفر فيه الكهرباء أو التدفئة لأسابيع.

وإثر ذلك، قام سكان مدينة أوديسا بإغلاق أحد طرق المدينة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.

كما صرح رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع الصعب مع إمدادات الطاقة يتواصل في كييف و17 منطقة في أوكرانيا.

المصدر: تاس