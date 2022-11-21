اليابان تقدم مساعدات مالية لدول رفضت إدانة روسيا

قالت قناة NHK التلفزيونية، إن وزارة المالية اليابانية اطلعت على قرار سلطات البلاد تقديم مساعدات مجانية إلى 19 دولة تتخذ موقفا معاكسا لموقف اليابان تجاه روسيا.

وذكرت القناة، أن الحديث يدور عن المساعدات الحكومية الرسمية بهدف التنمية،

( Official development assistance, ODA).

وتابعت القناة القول: "وسيتم تخصيص الأموال للدول التالية: لاوس بمقدار 2.9 مليار ين (20 مليون دولار)، وفيتنام - 1.7 مليار ين (12 مليون دولار)، وإيران - 1.6 مليار ين (11 مليون دولار) ودول أخرى بمبلغ إجمالي قدره 12.8 مليار ين (91 مليون دولار) ".

إقرأ المزيد

ووفقا للقناة، أعربت وزارة المالية اليابانية عن اعتقادها بضرورة إعادة النظر في بنود الإنفاق هذه، واستخدامها "بشكل استراتيجي" من أجل زيادة نفوذ اليابان.

لكن الخارجية اليابانية، التي يتم توزيع المساعدات عبر قنواتها، اعترضت على مقترح وزارة المالية وشددت على أن المنظمات غير الحكومية ستكون من بين المستفيدين من هذه الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل الأموال المخصصة من خلال المنظمات الدولية. ونوهت الخارجية بأن حكومة البلاد، تتخذ قرارات مساعدة هذه الدول "على أساس الوزن والأهمية الدبلوماسية وتعزيز المساعدات الإنسانية".

المصدر: نوفوستي