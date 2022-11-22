ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 252

أعلنت الحكومة المحلية في مدينة سيانجور الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المدينة التي تقع في غرب جزيرة جاوة إلى 252 قتيلا.

وأوضحت أن 31 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، كما أصيب 377 شخصا، فيما بلغ عدد النازحين 7060.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أعلنت يوم أمس الاثنين أن زلزالا بلغت قوته 5,6 درجة على مقياس ريختر، وقع بالقرب من بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن العاصمة جاكرتا، وتسبب باهتزاز مبان في العاصمة.

المصدر: "رويترز" + RT