خفر السواحل اليوناني يحاول إنقاذ نحو 500 مهاجر في مركب جنح قرب جزيرة كريت

تلبية لنداء استغاثة، بدأ خفر السواحل اليوناني يوم الثلاثاء عملية لإنقاذ مركب صيد يعتقد أنه يحمل مئات المهاجرين في مياه جنوب غرب كريت.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطقة باسم خفر السواحل اليوناني إفادة تقول: "جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب"، لافتة إلى أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ.

وأشارت المتحدثة باسم خف السواحل اليوناني إلى أنه "يمكنهم رؤية المركب الذي جنح. هناك عدد كبير من الأشخاص على متنه".

وأعلن خفر السواحل أنه تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين، مشيرا إلى أن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين تساعد فرق الإغاثة.

ونقل عن مسؤولين يونانيين أن مهربي المهاجرين، بسبب الدوريات المعززة التي يسيرها خفر السواحل اليوناني ووكالة "فرونتيكس" لمراقبة الحدود الأوروبية في بحر أيجه، يستخدمون بشكل متزايد الطريق الأطول والمحفوف بالمخاطر جنوب كريت.

المصدر: أ ف ب