اليونان.. خفر السواحل ينتشل جثث 5 أطفال إثر غرق قارب للمهاجرين

أعلن خفر السواحل اليوناني انتشال جثث 5 أطفال بين 22 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق مركب شراعي كان يقل مهاجرين، فيما يستمر البحث عن 34 مفقودا.

وأعلن خفر السواحل يوم الأربعاء، أنه تم انتشال 21 جثة لأشخاص كانوا على متن مركبين للمهاجرين غرقا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

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وعثر على 20 من هذه الجثث الأربعاء قرب جزيرة إيفيا، حيث يعتقد أن مركبا شراعيا كان على متنه 70 شخصا غرق في بحر هائج، وفق متحدثة باسم جهاز خفر السواحل اليوناني.

والثلاثاء عثر على جثة قبالة سواحل جزيرة ساموس يعتقد أنها لشخص قضى في حادث غرق قارب صغير أبحر من السواحل التركية وكان يقل 12 شخصا.

ويخشى أن يكون أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين في غرق المركب قبالة إيفيا، وسبعة آخرين في حادثة الغرق قبالة ساموس.

وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا وجهات مفضلة للهاربين من إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ نحو 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بأقل من 600 العام الماضي.

ويقول مسؤولو الهجرة اليونانيون إن المهربين باتوا يسلكون الآن في معظم الأحيان طريقا أطول مسافة وأكثر خطرا لتفادي دوريات الاتحاد الأوروبي في بحر إيجه، سعيا للوصول إلى إيطاليا.

وقضى أكثر من 20 شخصا في أكتوبر الماضي في حادثتي غرق قرب جزيرتي كيثريا وليسبوس.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 300 بين قتلى ومفقودين من المهاجرين في شرق المتوسط هذا العام، بينهم 22 طفلا.

المصدر: وكالات