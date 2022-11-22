إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى 60%

رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بنسبة 60%، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وسائل إعلامية إيرانية إن طهران قامت أيضا ببناء مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.

كذلك دشنت إيران مؤخرا سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IRm2 و IR4 في منشأتي "فوردو" و"نطنز".

ومن المتوقع أن تستبدل إيران في خطوة أخرى أجهزة الطرد المركزي IR1 في منشأة فوردو باجهزة من الجيل الجديد IR6، ما يضاعف قدراتها في مجال التخصيب بمنشأة فوردو بـ10 مرات.

وجاءت هذه الإجراءات ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقدته إيران.

وقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويوم الخميس، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

المصدر: وكالات