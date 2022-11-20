إيران تتوعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حذر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، من أن طهران ستتخذ إجراءات جوابية وفعالة، ‏ردا على أي قرار يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها‎.‎

ووصف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العماني، سيد بدر البوسعيدي، القرار الأخير ضد طهران بأنه غير بناء.

إقرأ المزيد

وشدد على أن إيران ستتخذ إجراءات متبادلة ضد الإجراء السياسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران ستلتزم بالقانون الدولي وتعهداتها الدولية.

وقال إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذ خطوة "غير بناءة" بتبنيه "القرار المناهض لإيران".

وذكر أمير عبد اللهيان أن القرار طرح بشكل غير متوقع للتأثير على الوضع الداخلي في إيران، وبما يتماشى مع "سياسة الضغط القصوى" للولايات المتحدة ضد طهران، حسبما أفادت "برس تي في".

والثلاثاء الماضي، قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويوم الخميس، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وأشادت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بتبني القرار.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتبناه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ذلك هذا العام.

المصدر: وكالات