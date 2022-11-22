تلغراف: بريطانيا سلمت أوكرانيا صواريخ "بريمستون-2" عالية الدقة

أفادت صحيفة Telegraph بأن السلطات البريطانية، سلمت الجانب الأوكراني صواريخ Brimstone-2 عالية الدقة.

وهذه الصواريخ موجهة بالليزر، ومدى إطلاقها يبلغ ضعف ما كان عليه في السلسلة السابقة.

وذكرت الصحيفة أن بريطانيا أرسلت إلى أوكرانيا قبل حوالي ستة أشهر، صواريخ Brimstone-1 "جو-أرض" ذاتية التوجيه.

ونوهت الصحيفة بأن هذه الصواريخ تطلق عادة من الجو، لكن القوات الأوكرانية قامت بتجهيز شاحنات وتحويلها لمنصات إطلاق.

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ولم يتم الكشف عن عدد صواريخ "بريمستون-2"، التي تم تسليمها حتى الآن لأوكرانيا.

ومن المعروف أن صواريخ "بريمستون-2"، دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2016.

تم تصميم صواريخ بريمستون، والتي تعني "الكبريت" باللغة العربية، أساسا لتكون مضادة للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع تدمير طائفة واسعة من الأهداف.

وجرت عمليات تصميم هذه الصواريخ بواسطة شركة "إم بي دي إيه"، وهي شركة تصنيع سلاح تشترك فيها عدة دول أوروبية، وتولى الفرع البريطاني في الشركة مسألة تطوير وإنتاج هذه الصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستنجز قريبا تسليم نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا. وأشارت إلى أن بريطانيا ستسلم أوكرانيا منصات إطلاق مع صواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو من بينها الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

المصدر: نوفوستي