أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن حكومة بلادها ستقدم في إطار حزمة المساعدات العسكرية الشتوية، ولاعات فردية للقوات الأوكرانية عليها نقش لتحية قومية دارجة جدا في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الولاعات (القداحات) ستحمل عبارة التحية القومية الأوكرانية: "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال!".

وتمت كتابة النقش باللغة الأوكرانية، وعلى الولاعات يوجد كذلك نقش لرمح ثلاثي الأسنان (ترايدنت)- وهو عنصر من شعار الدولة في أوكرانيا.

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ويشار إلى أنه تم إقرار التحية الهتاف: "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال!"، في عام 1941 من قبل منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN المحظورة في روسيا) التي تزعمها ستيبان بانديرا العميل المتعاون مع ألمانيا النازية خلال الحرب الوطنية العظمى. في الوقت الراهن، يتم استخدام هذه التحية من قبل القوات المسلحة والشرطة الأوكرانية.

المصدر: تاس