الجيش الأمريكي يسرع شراء الأسلحة لتجديد ترسانته

قال مساعد وزير الجيش الامريكي للمشتريات واللوجستيات دوغلاس بوش إن قيادة الجيش تعمل على تسريع عملية شراء الأسلحة اللازمة لتجديد ترساناته التي شارفت على النضوب بسبب مساعدة أوكرانيا

وذكر بوش في حديث للصحفيين أمس نقلته وكالة رويترز، أن تسريع عملية توقيع العقود لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، تتم حاليا بفضل تنفيذ العديد من التدابير في وقت واحد، والتي كانت تتم في السابق بشكل متتال.

ويشار إلى أن واشنطن أرسلت إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا مساعدات عسكرية بلغ مجموعها حوالي 17.9 مليار دولار. ووفقا للبنتاغون، وقعت السلطات الأمريكية مؤخرا عقودا لشراء أسلحة وذخيرة بقيمة 2.6 مليار دولار لتجديد ترسانة الجيش الأمريكي. ومنذ النصف الثاني من شهر أكتوبر، تم توقيع عقود من هذا القبيل بقيمة حوالي مليار دولار، خاصة لتوريد الذخيرة والصواريخ.

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وقال بوش إن نسبة التعاقد هذه أعلى بنسبة 15٪، من المعايير الداخلية للبنتاغون لمعدل الإنفاق. وأضاف أن الجيش تلقى في 3 مايو الجزء الأول من الأموال لتجديد الأسلحة من الميزانية، ثم تم تحويل هذا التمويل كل بضعة أسابيع. وتراوحت قيمة الأموال من عدة مئات من الملايين إلى ما يقرب من مليار دولار.

ونوه بوش بأن وتيرة تحويل هذه الأموال، تعتمد إلى حد كبير على إبرام عقود جديدة لشراء أسلحة.

المصدر: تاس