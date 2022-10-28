حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
Legion-Media
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أعلن البنتاغون عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 275 مليون دولار.
وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن حزمة المساعدات تضم صوارخ لراجمات صواريخ HIMARS وقذائف مدفعية وأسلحة نارية وهوائيات فضائية.
وتضمنت المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة:
- المعدات الإضافية لأنظمة HIMARS
- 500 قذيفة مدفعية موجهة من عيار 155 ملم
- 2000 قذيفة من عيار 155 ملم لأنظمة التلغيم عن بعد المضادة للدبابات
- أكثر من 1300 نظام صاروخي مضاد للدبابات
- 125 عربة مدرعة من نوع Humvee
- أسلحة نارية وأكثر من 2.75 مليون قطعة من الذخيرة لها
- 4 هوائيات للاتصال الفضائي
وأشارت المتحدثة إلى أن الهوائيات الفضائية تقدم ضمن حزمة المساعدات لأول مرة، مؤكدة أنها ليست مخصصة لاستبدال أنظمة "ستارلينك" للاتصال، بل ستقدم قدرات إضافية لأوكرانيا.
ولم توضح المتحدثة ما هي الشركة المنتجة لتلك الهوائيات.
المصدر: تاس