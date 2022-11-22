مرتزق بريطاني يتحدث عن رعب عاشه في صفوف قوات كييف

تحدث المرتزق البريطاني شريف، لصحيفة "بيلد" عن لحظات رعب عاشها مع قوات كييف، التي تواجه مشاكل كبيرة في الإمداد.

وقال شريف إنه أصيب بجروح خطيرة قبل أربعة أسابيع في معارك بمقاطعة خيرسون بعد تعرض وحدته لكمين.

وأضاف: "لم يكن لدينا مسكّنات ولا مورفين... ولا مروحية ولا قوات خاصة لإخراجنا هناك".

وقال إن رفاقه اضطروا إلى إخراجه من ساحة المعركة، وتابع: "كان الألم لا يطاق، انتشر في جسدي بالكامل... إنه أمر مرعب للغاية".

المصدر: نوفوستي