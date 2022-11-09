وسائل إعلام: مقتل مرتزق بريطاني جديد شارك في القتال إلى جانب قوات كييف

أفادت وسائل إعلام بريطانية بمقتل المرتزق البريطاني سايمون لينغارد، الذي توجه للقتال في أوكرانيا بصفوف قوات كييف.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن أفراد عائلة لينغارد قولهم، إنه قتل في أوكرانيا يوم 7 نوفمبر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مقتله.

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ويشار إلى أن سايمون لينغارد ثالث مواطن بريطاني قتل جراء النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قتل العسكريان البريطانيان السابقان جوردان غاتلي وسكوت سيبلي، اللذان توجها للقتال في أوكرانيا والتحقا بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم كذلك الإفراج عن 5 بريطانيين آخرين بنتيجة صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في سبتمبر الماضي.

المصدر: سكاي نيوز