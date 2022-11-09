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مقتل المرتزق الكندي جوزيف هيلدبراند في أوكرانيا

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مقتل المرتزق الكندي جوزيف هيلدبراند في أوكرانيا
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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نشر الخبير في مركز الصحافة العسكرية والسياسية بوريس روزين في قناته على تطبيق "تليغرام"، أن المرتزق جوزيف هيلدبراند قد قتل في 6 نوفمبر الجاري بالقرب من باخموت.

مقتل المرتزق الكندي جوزيف هيلدبراند في أوكرانيا
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المرتزق الكندي جوزيف هيلدبراند
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ومن المعروف أن المواطن الكندي البالغ من العمر 33 عاما قد بدأ القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بدءا من يونيو الماضي. إضافة إلى ذلك، هناك أدلة على تحييد 9 من أصل 12 فردا من وحدته، ولا توجد معلومات عن جنسية أعضاء فريق المرتزقة.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد شاركت وحدة "فاغنر" في المعركة ذلك اليوم إلى جانب القوات الروسية، وتم القضاء على هيلدبراند بالقرب من باخموت "أرتيوموفسك".

وقد تلقى أفراد عائلته الخبر من زملائه الذين أكدوا مقتله أثناء المعارك.

المصدر: RT

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