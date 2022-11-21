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برلين ووارسو تتفقان على مراقبة المقاتلات الألمانية للأجواء البولندية

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برلين ووارسو تتفقان على مراقبة المقاتلات الألمانية للأجواء البولندية
Legion-Media Christian Spicker
وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت عن الاتفاق مع بولندا على مراقبة المقاتلات الألمانية لأجوائها.

وقالت لامبريخت في بيان، نشر على حساب وزارة الدفاع الألمانية على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "بولندا تعتبر صديقنا وحليفنا، وهي غير محمية باعتبارها جارة لأوكرانيا".

وأضافت: "اتفقنا مع نظيري البولندي ماريوش بلاشاك على إرسال أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي ودعم حماية الأجواء البولندية بمقاتلات "يوروفايتر".

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وفي وقت سابق أعلنت لامبريخت في تصريحات صحفية أن ألمانيا ستقدم لبولندا بطاريات أنظمة "باتريوت". وأوضح وزير الدفاع البولندي في وقت لاحق أن تلك البطاريات ستنشر على حدود بولندا مع أوكرانيا.

ولم يذكر عدد البطاريات التي من المقرر نشرها في بولندا.

ويأتي ذلك على خلفية حادث سقوط صاروخ على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية، يعتقد أنه أطلق من أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، مما أسفر عن مقتل مواطنين بولنديين اثنين.

المصدر: تاس

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