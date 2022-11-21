ألمانيا تقرر تزويد بولندا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، ديفيد هيلمبولد، أن برلين لم تحدد بعد عدد أنظمة صواريخ باتريوت التي سترسلها إلى وارسو على ضوء صاروخ S-300 الذي سقط في أراضيها.

ولم يحدد هيلمبولد عدد أنظمة صواريخ باتريوت التي تمتلكها ألمانيا، ولا عدد الأنظمة التي سترسلها لبولندا، إلا أنه أكد ترحيب وارسو بمبادرة برلين، وأن المباحثات جارية بين الطرفين لتحديد عددها ووقت إرسالها.

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ووفقا لصحيفة Rheinische Post، فإن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أكدت أن بلادها ستقدم أنظمة باتريوت بهدف تعزيز الدفاعات الجوية البولندية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، عن ارتياح وارسو لهذه المبادرة، وأنها تخطط لنشر الأنظمة على الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: تاس