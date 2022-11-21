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جندي أوكراني: مرتكبو جريمة قتل الأسرى الروس درّبهم "الناتو"

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جندي أوكراني: مرتكبو جريمة قتل الأسرى الروس درّبهم
Legion-Media
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أكد جندي سابق في القوات الأوكرانية لقناة RT أن مقر اللواء النازي الأوكراني الذي قتل جنوده أسرى الحرب الروس، يقع في مقاطعة لفوف غربي أوكرانيا، ويتلقّى تدريبه من "الناتو".

وأضاف: "اللواء 80 الأوكراني الذي أطلق مقاتلوه النار على أسرى الحرب الروس، يتخذ من لفوف مقرا له ويتعاون بشكل مكثف مع الناتو".

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وأشار إلى أن الجيش الأمريكي شارك في تدريب اللواء 80 وأن مشاة البحرية الأمريكية يدأبون غسيل أدمغة عناصر هذا اللواء النازي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: RT

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